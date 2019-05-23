На Ладожском мосту ограничат движение в связи с укладкой асфальтобетона

На мосту будут проводить ремонтные работы металлического деформационного шва на опоре №4. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На мосту будут проводить ремонтные работы металлического деформационного шва на опоре №4. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения начнут действовать с 25 мая и продлятся в июне 2019 года.

Ремонтные работы будут проводиться на Ладожском мосту через реку Нева на участке км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 “Кола”. Об этом сообщают в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На данный момент на мосту нет ограничений движения. Транспортные средства могут проезжать в штатном режиме.

Однако уже с 25 мая в связи с производством работ по ремонту металлического деформационного шва на опоре №4, заменой гидроизоляции и устройством литого асфальтобетонного покрытия на разводном пролетном строении и заменой верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на неразводной части моста начнутся действовать ограничения.

Как сообщают в ведомстве, с 25 мая по 31 мая в направлении из Санкт-Петербурга в Мурманск будет перекрыта правая полоса, а в период с 1 по 7 июня левая.

Также ограничения будут действовать с 27 мая и по 2 июня в направлении из Мурманска в Санкт-Петербург. В это время будет перекрыта правая полоса, а в период с 3 по 9 июня левая.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ГАТИ не выдало разрешение на закрытие движения по Среднеохтинскому проспекту.