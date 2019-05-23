ГАТИ не выдало разрешение на закрытие движения по Среднеохтинскому проспекту

Несвоевременная подача заявления могла привести к серьезным заторам в районе. Фото: https://pixabay.com
Несвоевременная подача заявления могла привести к серьезным заторам в районе. Фото: https://pixabay.com

С 25 мая на проспекте планировали проводить ремонт трамвайных путей.

Однако несвоевременная подача заявки от АО “Стройинвест” дала право ГАТИ не выдавать разрешение на закрытие движения. Движение планировали закрыть на участке по Среднеохтинскому проспекту от Конторской улицы до Красногвардейской площади.

А ремонт проводить в рамках очередного этапа ремонта трамвайных путей подрядной организацией АО “Стройинвест”.

В связи с несвоевременной подачей заявки по данному закрытию заключения от согласующих организаций поступили в Инспекцию только сегодня, 23 мая, в связи с этим есть риск несоблюдения в полном объеме условий реализации данного этапа временной схемы организации дорожного движения в столь короткие сроки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на улице Трудящихся труба не выдержала испытания.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
гати красногвардейский район
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