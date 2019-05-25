Петербургский школьник получил «Нобелевку» по математике

Молодой человек стал первым, кому удалось добиться этого за последние 30 лет.

Обладателем премии Американского математического общества стал 17-летний Руслан Магдиев, который проживает в Санкт-Петербург. Юноша стал лучшим на международном конкурсе Intel ISEF 2019.

Известно, что школьник учится в Лаборатории непрерывного математического образования. Он стал первым человеком из учебного учреждения, которому удалось заполучить престижную награду, хотя вместе с ним обучаются настоящие гении – в честь некоторых ребят даже назвали пять малых планет Солнечной системы, передает издание «Петербургский дневник».

Руслан в одном из интервью рассказал, что всегда хотел изучать мир – для этого он начал изучать математику. Чтобы добиться таких успехов, молодой человек на долгое время забыл, что такое развлечения и беззаботные прогулки.

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