Фильм русского режиссера получил приз на Каннском фестивале

Кантемир Балагов. Фото: @kantemir_balagov/ Instagram
Кантемир Балагов. Фото: @kantemir_balagov/ Instagram

Фильм «Дылда» русского режиссера Кантемира Балагова получил награду за лучшую режиссерскую работу.

Работа 27-летнего Балагова была представлена в конкурсе авторского кино «Особый взгляд». Фильм «Дылда» получил награду за лучшую режиссерскую работу.

Награждение прошло во Дворце фестивалей в пятницу, 24 мая. Коллегию жюри возглавила ливанский режиссер Надин Лабаки. Награду вместо режиссера получил продюсер фильма Александр Роднянский, передает ТАСС.

Отмечается, что Кантемир Балагов вернулся в Москву для работы после того, как премьера в Каннах состоялась. К церемонии награждения режиссер не успел вернуться.

Роднянский отметил, что победа — это заслуга режиссера и группы дебютирующих актрис.

Это уже второй каннский приз в коллекции Балагова. В 2017 году он получил за дебютный фильм «Теснота» премию Международной федерации кинопрессы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что жительница Бразилии выйдет замуж за саму себя.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
Каннский кинофестиваль Кантемир Балагов награда
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Фильм русского режиссера получил приз на Каннском фестивале
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