Жительница Бразилии выйдет замуж за саму себя

Фото: Рixabay
Фото: Рixabay

Первой женщиной, вышедшей замуж за саму себя, может стать Жуссара Дутра Кота жительница бразильского города Белу-Оризонти. Об этом сообщает местное издание Estado de Minas.

Отмечается, что на церемонии, которую назначили на воскресенье, 26 мая, к алтарю новобрачную поведет ее 21-летняя дочь. Так как, ввиду отсутствия жениха, обмениваться кольцами женщине не представится возможным, в знак замужества на самой себе Жуссара сделает татуировку женщины с крыльями бабочки.

«Любовь к себе — самая искренняя любовь», — считает Жуссара Дутра Коту.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что украинские музыканты Анастасия Каменских и Алексей Потапенко (Потап) сыграли свадьбу. Артисты выступали дуэтом на протяжении 13 лет.

В день свадьбы Каменских разместила в инстаграме фото, где она в белом платье обнимает Потапа, одетого в строгий черный костюм с бабочкой.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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