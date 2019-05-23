Участники музыкального дуэта Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Анастасия Каменских и Алексей Потапенко сыграли свадьбу. Артисты выступали дуэтом на протяжении 13 лет.

Накануне дня торжества Потап развеял сомнения своих фанатов и опубликовал на своем канале в Youtube клип на песню «Константа», посвященную Каменских. В описании к видео певец рассказал о своих романтических отношениях с коллегой.

«Это мои чувства, часть моей души и моего сердца. Это честное признание мужчины в любви к своей женщине. Признание моей девочке Насте Каменских, которую я люблю и на которой женюсь. Это лирика о самом главном — о союзе наших галактик, о нашей любви», — прокомментировал видеоклип Потап.

В день свадьбы Каменских разместила в инстаграме фото, где она в белом платье обнимает Потапа, одетого в строгий черный костюм с бабочкой.

«Теперь пришло время поделиться с поклонниками частичкой наших чувств! Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары. Мы рады поделиться с вами своим счастьем и благодарны за то, что вы разделите его с нами!» — заявила в соцсетях Настя Каменских.

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