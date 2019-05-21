Улицу Рубинштейна сделают пешеходной ради фестиваля комиков

В прошлый раз Рубинштейна перекрывали из-за юристов. А теперь - из-за юмористов. Фото: Википедия

В прошлый раз Рубинштейна перекрывали из-за юристов. А теперь - из-за юмористов. Фото: Википедия

В Петербурге на Рубинштейна пройдет мероприятие «открытый микрофон». На гала-концерте выступят резиденты StandUp на ТНТ.

На официальном сайте StandUp фестиваля сообщают, что на улице Рубинштейна с 14 по 16 июня ограничат движение транспорта. Улица станет исключительно пешеходной.

Названия заведений, где будут выступать юмористы, пока не разглашается. Известно, что в фестивале примут участие, как новички на «открытом микрофоне», так и профессионалы — резиденты шоу StandUp на ТНТ.

Отметим, что на прошлой неделе движение транспорта по улице Рубинштейна уже перекрывали в связи с проведением вечеринки юристов. Такое «ограничение» вызвало огромное неудовольствие у местных жителей, результатом которого стали гневные транспаранты на балконах и фасадах домов.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Алые паруса» на сутки ограничат движение по рекам и каналам Петербурга.