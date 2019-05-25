В Ленобласти родился второй за год зубренок

Его фотографии появилось с соцсетях.

О том, что во Всеволожском районе появился на свет зубренок, стало известно 24 мая. Новость появилась в социальной сети «Вконтакте» в одной из групп. В тексте сказан, что малыш родился в Токсовском зубропитомнике. Это – второй новорожденный зубренок в Ленинградской области.

Уточняется, что мама зубренка находилась под наблюдением врачей. Они следили, что она правильно питалась – согласно разработанному ими рациону, ей нельзя было есть капусту. При этом посетители зубропитомника довольно часто приносили именно этот овощ, чтобы угостить зубра.

Судя по фотографиям, новорожденный и его родительница чувствуют себя прекрасно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Ленинградском зоопарке родился черный макака. Макака Черри впервые стала мамой, однако опыт воспитания малышей у неё имеется. Раньше она приглядывала за младшими сестренками Мишель, Мирой и Тутси.