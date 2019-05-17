В Ленинградском зоопарке родился черный макака

В семействе черных макак Черри и Жоржа, которые обитают в Ленинградском зоопарке, появился малыш.

Об этом Gazeta.SPb сообщили в Ленинградском зоопарке.

Рождение малыша произошло ещё в начале месяца, 3 мая. Однако руководство зоопарка обрадовало горожан только сейчас. Определить пол новорожденного пока не предоставляется возможным, так как он не отходит от мамы.

Макака Черри впервые стала мамой, однако опыт воспитания малышей у неё имеется. Раньше она приглядывала за младшими сестренками Мишель, Мирой и Тутси. Сестры молодой мамы постоянно проводят время рядом с новорожденным. Папа Жорж охраняет семейство сородичей, сидит рядом.

Полюбоваться пополнением вы можете в павильоне «Приматы» во внутреннем и внешнем вольере Ленинградского зоопарка.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржцам предлагают погулять с песцом в Ленинградском зоопарке.