Во Франции установили мировой рекорд – испекли 2217 блинов на одной сковороде

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

У участников было всего лишь 24 часа.

Об этом стало известно 25 мая. Рекорд установили жители французского департамента Майен, которые решили испечь как можно больше блинов за сутки. В эксперименте приняли участие работники отеля – 20 человек собрались на парковке торгового центра. Когда один уставал, его подменял другой человек и так по очереди. Всего им удалось таким образом испечь 2217 блинов, которые в итоге все распродали. Деньги, которые заработали, обещали передать ассоциации Arc en Ciel — она воплощает мечты больных детей, говорится в РИА Новости.

Уточняется, что один блин продавали за 50 центров. Получается, что ассоциация получит как минимум тысячу евро.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в России дешевеет красная икра. Это связано с рекордным уловом лососевых в 2018 году. Сейчас съесть блин с икрой будет стоить примерно на пять процентов дешевле, чем в 2018 году.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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