В России дешевеет красная икра

Это связано с рекордным уловом лососевых в 2018 году.

Об этом сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев в разговоре с РИА Новости. Специалист отметил, что в прошлом году удалось выловить почти 670 тысяч тонн красной рыбы. Благодаря этому оптовая цена икры упала примерно на 30%, что повлияло на стоимость одной баночки в магазине.

Сейчас красную икру можно купить примерно на пять процентов дешевле, чем в 2018 году – банка стоит 3 7772 рублей вместо 3 985 рублей за килограмм. Эксперты считают, что совсем скоро все вернется на круги своя, так что россиянам, возможно, стоит побаловать себя икрой, пока цены снова не подскочили.

Стоимость икры уже через пару месяц снова вырастет примерно на 15%, уверяет руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге на рыбоперерабатывающем комбинате обнаружена некачественная икра.