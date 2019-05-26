Директор школы во Владивостоке: они не думали, что делают плохо

В сети не утихает обсуждения скандального поведения выпускников школы во Владивостоке, которое было запечатлено на видео.

Ребята танцевали в вызывающих костюмах. Распыляли огнетушитель и жгли цветные дымовые шашки. Видеозапись инцидента попала в сеть и была строго раскритикована.

Директор данной школы Галина Пугина дала комментарий на этот счет. Она отметила, что инцидент произошел срезу после фотосессии для школьного альбома. По ее словам, школьники сказали ей, что решили немного пошутить, передает радиостанция «Говорит Москва».

Директор сообщила, что ученики в сопровождении родителей уже приходили к ней с извинениями Пугина отметила, что ребята делали это без злого умысла и даже не понимали, что позорят школу.

Пугина опровергла информацию, что за инцидент кто-либо из учеников был отчислен.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Собчак прокомментировала БДСМ-флешмоб в школе Владивостока.