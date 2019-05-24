Собчак прокомментировала БДСМ-флешмоб в школе Владивостока

Телеведущая и политик не считает произошедшее серьезной проблемой.

Ксения Собчак, телеведущая и политик, вступилась за подростков, которые устроили в школе Владивостока костюмированную вечеринку, которую в СМИ назвали БДСМ-флешмобом. В своем Telegram 24 мая, Собчак назвала произошедшее “шалостью подростков”. “Неужели это такая серьезная проблема?” написала она, сопроводив пост ссылкой на новость.

В день самоуправления 22 мая одиннадцатиклассники устроили вечеринку, на которой трое подростков надели заячьи уши и подтяжки на голый торс, а девушка переоделась в полицейскую форму.

В МВД региона проводят проверку по инциденту. Директор школы планировала писать заявление об уходе. Депутат Артем Самсонов считает, что увольнять директора нельзя, о чем он написал в Facebook.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что жительница Бразилии вышла замуж сама за себя.