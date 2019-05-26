Садальский прокомментировал финал «Голос.Дети»

Станислав Садальский. Фото: @stassadal/ Instagram
Станислав Садальский. Фото: @stassadal/ Instagram

Российский актер Станислав Садальский дал комментарий относительно итогов специального выпуска проекта «Голос.Дети», который транслируется по Первому каналу.

В своем аккаунте в Instagram актер отметил, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст придумал отличное решение сложившейся ситуации: «Всем сестрам по серьгам. Победила дружба». Садальский подчеркнул, что решение справедливо.

26 апреля в эфире Первого канала прошел финал шестого сезона шоу «Голос.Дети», по итогам голосования победительницей стала десятилетняя Микелла Абрамова. Затем при помощи проверки, которую проводила международная компания Group-IB, выявлена накрутка в голосовании. Результаты были аннулированы.

Первый канал провел специальны выпуск, в котором все девять финалистов были названы победителями.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге прошло награждение литературной премии «Нацбест-2019».

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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Садальский прокомментировал финал «Голос.Дети»
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