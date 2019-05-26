По Петербургу проедут кареты в рамках «Бала национальностей»

Сегодня, 26 мая, в Санкт-Петербурге в честь празднования Дня города пройдет «Бал национальностей». Он проводится в Северной столице уже в пятый раз.

Мероприятие начинается в полдень. По Невскому проспекту поедут кареты, в которых будут сидеть пассажиры в национальных костюмах.

Кареты будут следовать от улицы Караванной до Биржевой площади, где в 12:00 часов дня откроются выставки национального искусства. На них будет представлена национальная живопись, народные костюмы и музыкальные инструменты.

Также на Стрелке петербуржцы смогут попробовать себя в изготовлении украшений различных народов и национальных ремеслах. На Биржевой площади разместится концертная площадка, где выступят народный артист Республики Татарстан Альберт Асадуллин и певица Афина.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что составлен план главных мероприятий на День города в Санкт-Петербурге.