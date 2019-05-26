На Дворцовом мосту сыграл цифровой скрипач (видео)

Каждый день в 01:10 мост собираются разводить под запись классики.

Дворцовый мост Санкт-Петербурга развели под звуки классической музыки в полночь с воскресенья на понедельник 27 мая. На своде моста появилось 3D-изображение скрипача Эдвина Мартона, который сыграл специально написанную для Дня Города мелодию.

Видео: Gazeta.SPb

Проезжая часть моста стала экраном для проекции изображения: увидеть ее могли все, кто собрался в этот час на Васильевском острове Санкт-Петербурга. Отныне в течение всего сезона навигации мост будут разводить под классическую музыку — правда не в живом исполнении, как сегодня, а под запись.

Видео: Gazeta.SPb На стрелке Васильевского острова зажгли Ростральные колонны. Следующим пунктом в программе стало выступление акробатов в акватории Невы — и с минуты на минуту с пляжа Петропавловской крепости должны запустить фейерверки.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что на стрелке Васильевского острова начинается концерт “Поющие мосты”.