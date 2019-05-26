“Поющие мосты” стартуют на стрелке Васильевского острова

Каждый день мост будут разводить под фонограмму. Фото: Gazeta.sPb

Каждый день мост будут разводить под фонограмму. Фото: Gazeta.sPb

Дворцовый мост разведут под аккомпанемент классической музыки.

На стрелке Васильевского острова начался концерт “Поющие мосты” в воскресенье 26 мая. В полночь Дворцовый мост Санкт-Петербурга разведут под аккомпанемент классической музыки. В дальнейшем каждый день в 01:10 мост будут разводить под фонограмму.

Развод мостов дополнит и свето-музыкальное шоу. Под музыку скрипача Эдвина Мартона петербуржцам покажут 3D проекцию, а на Ростральных колоннах зажгут факелы. После полуночи в акватории Невы выступят гидрофлай-акробаты, а в 00:20 в честь праздника 316-летия запустят фейерверк.

Дождь в Санкт-Петербурге на некоторое время закончился: зрители убирают зонты и снимают дождевики, передает корреспондент Gazeta.sPb.

Ранее Gazeta.sPb рассказала, как прошла “Классика на Дворцовой” в Санкт-Петербурге.