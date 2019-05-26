Концерт “Классика на Дворцовой” в Петербурге: как это было

Жители Санкт-Петербурга почти два часа простояли под дождем.

В Санкт-Петербурге вечером в воскресенье 26 мая завершился концерт “Классика на Дворцовой”. Выступление артистов началось немного позже назначенного времени, но и завершилось на 20 минут позже обещанного: около 23:20, передает корреспондент Gazeta.sPb.

В начале мероприятия на сцену вышел врио губернатора Александр Беглов и футболисты “Зенита”. Сама концертная программа началась около 21:40. Зрители увидели и услышали полонез в исполнении оркестра Михайловского театра. Хедлайнерами мероприятия стали Ильдар Абдразаков и Вероника Джиоева.

На протяжении двух часов на Дворцовой площади лил дождь: люди стояли в дождевиках и с зонтами почти до самого конца — около 11 часов вечера дождь наконец перестал. Из-за зонтов стоявшим в задних рядах было хуже видно сцену, но происходящее дублировали на экранах. Сиденья у арки Главного штаба почти никого не заинтересовали.

Корреспондент Gazeta.sPb особо отметила освещение и декорации на концерте: сцена окрашивалась то в кроваво-красные оттенки, то в холодные синие. В финальном номере “Вальс из сюиты «Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель»»” на сцену выехал белый ретро-кабриолет. Концерт снимал квадрокоптер с камерой, летавший над головами зрителей.

Ранее Gazeta.SPb опубликовала видео с концерта на Дворцовой.