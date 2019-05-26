Концерт “Классика на Дворцовой” в Петербурге: как это было

Концерт начался около 21:40 и завершился примерно в 23:20. Фото: Gazeta.SPb
Концерт начался около 21:40 и завершился примерно в 23:20. Фото: Gazeta.SPb

Жители Санкт-Петербурга почти два часа простояли под дождем.

В Санкт-Петербурге вечером в воскресенье 26 мая завершился концерт “Классика на Дворцовой”. Выступление артистов началось немного позже назначенного времени, но и завершилось на 20 минут позже обещанного: около 23:20, передает корреспондент Gazeta.sPb.

Фото: Gazeta.sPb

В начале мероприятия на сцену вышел врио губернатора Александр Беглов и футболисты “Зенита”. Сама концертная программа началась около 21:40. Зрители увидели и услышали полонез в исполнении оркестра Михайловского театра. Хедлайнерами мероприятия стали Ильдар Абдразаков и Вероника Джиоева.

Фото: Gazeta.SPb

На протяжении двух часов на Дворцовой площади лил дождь: люди стояли в дождевиках и с зонтами почти до самого конца — около 11 часов вечера дождь наконец перестал. Из-за зонтов стоявшим в задних рядах было хуже видно сцену, но происходящее дублировали на экранах. Сиденья у арки Главного штаба почти никого не заинтересовали.

Фото: Gazeta.SPb

Корреспондент Gazeta.sPb особо отметила освещение и декорации на концерте: сцена окрашивалась то в кроваво-красные оттенки, то в холодные синие. В финальном номере “Вальс из сюиты «Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель»»” на сцену выехал белый ретро-кабриолет. Концерт снимал квадрокоптер с камерой, летавший над головами зрителей.

Ранее Gazeta.SPb опубликовала видео с концерта на Дворцовой.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
дворцовая площадь классика на дворцовой концерт опера театр фото
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Семак подарил Беглову мяч, который Дриусси забил “Енисею»
Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира по хоккею
На Дворцовом мосту сыграл цифровой скрипач (видео)
Следователи осматривают двигатели самолета из Пекина в Пулково
“Поющие мосты” стартуют на стрелке Васильевского острова
Концерт “Классика на Дворцовой” в Петербурге: как это было
KIA вылетела на тротуар после ДТП в Сертолово
На Киевском шоссе столкнулись “ВАЗ” и Fiat, есть жертвы