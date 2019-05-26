В Петербурге идет концерт “Классика на Дворцовой” (видео)

Дождь на Дворцовой не прекращается. Фото: Gazeta.SPB
Дождь на Дворцовой не прекращается. Фото: Gazeta.SPB

Мероприятие началось с полонеза и выступлений Марии Алеиды и Рене Барбары.

На Дворцовой площади Санкт-Петербурга идет концерт “Классика на Дворцовой” 26 мая. Он начался в 21:00 с приветственных слов врио губернатора Александра Беглова и тренера ФК “Зенит” Сергея Семака, который вместе с футболистами вышел на сцену.

Видео: Gazeta.SPB

Первым в программе стал полонез из оперы “Евгений Онегин”. Его исполнял оркестр Михайловского театра под руководством Михаила Татарникова. Затем перед зрителями выступили Мария Алеида, Рене Барбара и Мария Мудряк. Напомним, Анна Нетребко и ее муж Юсуф Эйвазов не смогли принять участие в концерте, их заменили Джиоева и Абдразаков.

Фото: Gazeta.SPB

Между Александровской колонной и аркой Главного штаба установили сиденья, как и обещали. Предполагалось, что на них можно будет смотреть концерт, но как передает корреспондент Gazeta.SPb, почти все они пустуют — вероятно, слишком мокро и холодно.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что концерт открыли Беглов и “Зенит”.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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