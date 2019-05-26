“Классику на Дворцовой” открыли Беглов и “Зенит”

Семак поздравил петербуржцев с днем города. Фото: Gazeta.SPb
Семак поздравил петербуржцев с днем города. Фото: Gazeta.SPb

На Дворцовой площади льет дождь, а зрители ждут начала концерта.

На Дворцовой площади начался фестиваль “Классика на Дворцовой”, который проходит в честь Дня Города в воскресенье 26 мая: завтра исполнится 316 лет со дня основания Санкт-Петербурга.

Мероприятие открыл врио губернатора Петербурга Александр Беглов, затем на сцену вышли футболисту клуба “Зенит” в полном составе. Слово предоставили главному тренеру команды Сергею Семаку: он поздравил Санкт-Петербург и его жителей с Днем города. Сегодня футболисты провели заключительный матч в сезоне РПЛ 2018/2019 и обыграли “Енисей” со счетом 4:1.

На Дворцовой площади льет дождь: сегодня в Петербурге +16 градусов. Корреспондент Gazeta.SPb передает, что из-за зонтов, которые петербуржцы раскрыли над собой с задних рядов происходящее на сцене тяжело разглядеть. Сейчас зрители ждут начала самого концерта.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Запашные опубликовали видео с Невского проспекта Петербурга.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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