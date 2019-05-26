Запашные показали видео с шествия на Невском проспекте

Дрессировщики возглавили конную колонну в центре Санкт-Петербурга.

Братья Запашные, дрессировщики и цирковые артисты, возглавили шествие на Невском проспекте Санкт-Петербурга в воскресенье 26 мая. Аскольд и Эдгард поделились в своем Instagram видео с центральной улицы Северной столицы и передали поздравления — завтра Петербургу исполнится 316 лет со дня основания.

Дрессировщики оседлали лошадей: несколько десятков всадников проехали по Невскому проспекту в красных мундирах. По словам братьев Запашных, в праздничной программе приняли их коллеги из Московского цирка и цирка Чинизелли.

Сегодня в Санкт-Петербурге прохладно: около 16 градусов тепла, идет дождь. Праздничная программа на сегодня еще не закончена: скоро на Дворцовой площади Петербурга начнется концерт “Классика на Дворцовой”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что барабанщики в центре Петербурга установили мировой рекорд.