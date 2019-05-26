Парад барабанщиков в Петербурге попал в Книгу рекордов Гиннесса

Фото: Gazeta.SPb
Фото: Gazeta.SPb

Сегодня, 26 мая, в рамках празднования Дня основания города, в Петербурге был установлен новый мировой рекорд. Тысяча триста барабанщиков сыграли самое массовое крещендо в мире.

Это установило жюри во главе с прибывшим из Лондона представителем книги рекордов Гиннесса Правином Пателем.

По словам Пателема, рекорд измеряется количеством барабанщиков, все из них должны быть опытным музыкантами. Участники рекордного крещендо начали играть по очереди с интервалом в 2-4 удара, сообщает корреспондент Gazeta.SPb. Праздничное крещендо длилось около 10 минут.

Предыдущий рекорд в книге принадлежал бразильцам, которые в марте 2019 года также сыграли массовое крещендо. В Бразилии в акции приняли участие 104 человека.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что парад барабанщиков на Невском сменил марш физкультурников.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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