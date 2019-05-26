Парад барабанщиков на Невском сменил марш физкультурников

Сегодня, 26 мая, в честь празднования Дня основания города в Петербурге проходит самый большой в истории парад барабанщиков.

Главную улицу города Невский проспект заполнили тысячи людей с барабанами. В 2018 году барабанщикам удалось становить всероссийский рекорд по численности участников парада.

В этом году энтузиасты замахнулись на Книгу рекордов Гиннесса. Для фиксации рекорда в Петербург специально из Лондона прибыл представитель Книги рекордов, которому предстоит вынести вердикт.

Прямо сейчас участники устанавливают мировой рекорд по самому массовому крещендо, сообщает корреспондент Gazeta.SPb. Количество барабанщиков пока не известно.

Пока судьи совещаются по Невскому проспекту проходит марш физкультурников.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Санкт-Петербурге проходит большой велопарад. В нем приняли участие более 20 тысяч человек.