Беглов принял участие в петербургском велопараде

В параде приняли участие более 20 тысяч человек. Фото: Дворцовая Площадь/ Telegram

В параде приняли участие более 20 тысяч человек. Фото: Дворцовая Площадь/ Telegram

Сегодня, 26 мая, в честь празднования Дня города в Санкт-Петербурге проходит большой велопарад. В нем приняли участие более 20 тысяч человек.

Среди почетных участников мероприятия: временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин, председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров и другие.

Велосипедисты начали движение в 11 часов дня от Лиговского проспекта. Они проедут маршрут длиной в 17 километров.

Отмечается, что принять участие в большом велопараде, который уже четыре года проходит в Санкт-Петербурге, мог любой желающий.

Финальной точкой велопарада станет парк 300-летия Санкт-Петербурга.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге пройдет традиционный большой велопарад.