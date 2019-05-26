В Петербурге пройдет традиционный большой велопарад

Большой велопарад уже стал доброй традицией Санкт-Петербурга. Сегодня, 26 мая, он пройдет в четвертый раз.

Участники начнут собираться с 10:00 часов утра у Большого концертного зала «Октябрьский», который находится в доме 6 по Лиговскому проспекту. Велопарад приурочен к празднованию Дня города.

Колонны велосипедистов начнут движение в 11:00 часов дня.

Маршрут движения будет следующий: Невский проспект, Дворцовая набережная, Троицкий мост, Гренадерский мост, Ушаковская набережная и Яхтенная улица. Финишируют велосипедисты у парка 300-летия Санкт-Петербурга.

Длина маршрута составляет порядка 17 километров.

Принять участие в большом велопараде сможет любой желающий. Для этого даже не нудно проходить регистрацию. Участие предоставляется бесплатно.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что составлен план главных мероприятий на День города в Санкт-Петербурге.