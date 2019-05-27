Посещаемость «Зенита» стала выше европейских чемпионатов

На игры петербургского футбольного клуба «Зенит» пришло в прошедшем сезоне более 1,1 миллиона болельщиков.

Показатель посещаемости побил рекорды по количеству зрителей на домашних матчах. На игры «Зенита» в этом сезоне пришло 1 119 тысяч человек, сообщили Gazeta.SPb в пресс-службе «Зенита».

Учитывая хоккейные матчи и концерт группы «Ленинград» всего за прошедший сезон «Газпром Арену» постелило более 1,3 миллионов зрителей, передает «Телеканал Санкт-Петербург».

Среди матчей Российской Премьер-Лиги средняя посещаемость составила немного более 48 тысяч человек. Данный показатель превышает среднюю посещаемость по всем европейским футбольным чемпионатам. Например, в немецком Бундеслиге посещаемость матчей в среднем составляет чуть более 43 тысяч зрителей, а игры английской Премьер-Лиге собирать почти 38 тысяч человек в среднем.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Зенит» приехал к Беглову на Дворцовую в золотом автобусе.