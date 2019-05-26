“Зенит” приехал к Беглову на Дворцовую в золотом автобусе

На Дворцовой футболисты показали петербуржцам завоеванный кубок. Фото:
На Дворцовой футболисты показали петербуржцам завоеванный кубок. Фото: "Зенит"

Чемпионский парад начался с прогулки на корабле “Пальмира”.

“Зенит” отметил победу над “Енисеем” и заключительный матч сезона 2018/2019 РПЛ, в котором они стали победителями, прогулкой на корабле Пальмира по Петербургу в воскресенье 26 мая.

Фанаты сопровождали футболистов на судах поменьше. Клуб прошел на корабле на каналам Петербурга — и на каждом мосту его приветствовали болельщики.

На Фонтанке футболисты сели в золотой автобус, который доставил их по Невскому к Дворцовой площади, где они присоединились на сцене к врио губернатора Александру Беглову.

За сезон 2018/2019 стадион на Крестовском острове, где “Зенит” проводил свои матчи посетили 1 млн 384 тысячи человек — включая тех, кто пришел на “Ленинград” и хоккейные матчи.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Семак отдал Беглову мяч, который Дриусси дважды забил в последнем матче.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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