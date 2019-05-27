В Петербурге запустили прямые рейсы на Байкал

За 2019 года авиакомпания запустила еще шесть новых маршрутов. Фото: ООО “Воздушные Ворота Северной Столицы”

За 2019 года авиакомпания запустила еще шесть новых маршрутов. Фото: ООО “Воздушные Ворота Северной Столицы”

Прямые регулярные рейсы из Петербурга в Иркутск запустила авиакомпания S7 Airlines.

С 25 мая петербуржцы смогут прямым рейсом долететь до Иркутска сообщают в Воздушной гавани Петербурга сегодня. Напомним, что прямого авиасообщения между городами не было с 2012 года.

Рейсы запустила авиакомпания S7 Airlines. До мест назначения жители Северной столицы смогут отправиться на современных комфортабельных авиалайнерах Airbus A320neo. Полеты выполняются с частотой до четырех раз в неделю.

Также стоит отметить, что за 2019 года авиакомпания запустила еще шесть новых маршрутов. Так, теперь можно долететь до Барселоны, Пальма-де-Майорки в Испании, Ольбии в Италии, Анапы и Воронежа.

Помимо этого, перевозчик с 1 июня 2019 года запустит прямые регулярные рейсы из Петербурга на Лазурное побережье Франции в Ниццу.

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