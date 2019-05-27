Сегодня в Василеостровском районе обсудят судьбу “Добродомика”, где бесплатно кормили пенсионеров

Заведению выписали штраф в размере 700 тысяч рулей за граффити и незаконное размещение информационных материалов на фасаде. Фото: https://vk.com/dobrodomik

Заведению выписали штраф в размере 700 тысяч рулей за граффити и незаконное размещение информационных материалов на фасаде. Фото: https://vk.com/dobrodomik

Заведение временно закрыли из-за найденных после проверки нарушений.

В Васильевском районе заведение для пенсионеров, где обеды пенсионеры получали совершенно бесплатно, работало больше года. Ежедневно сотрудники кафе готовили несколько сотен порций для нуждающихся пожилых людей. Еду посетители получали безвозмездно, а кафе усовершенствовали силами волонтёров и на деньги благотворителей.

Но недавно заведение закрыли из-за жалобы местной жительницы. Сообщалось ранее, что заведению выписали штраф в размере 700 тысяч рулей за граффити и незаконное размещение информационных материалов на фасаде, отсутствие урн и мусор на прилегающей территории.

О пришествии узнал и временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов. Он поручил лаве Василеостровского района Эдуарду Александровичу Ильину разобраться в ситуации. Также Беглов заверил, что будет лично следить за ситуацией с кафе.

Сегодня, 27 мая, в администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга пройдет обсуждение судьбы “Добродомика”.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов пообещал, что «Добродомик» не будет закрыто.