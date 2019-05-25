Беглов пообещал, что «Добродомик» не будет закрыто

Фото: https://vk.com/a_beglov
Фото: https://vk.com/a_beglov

Врио губернатора рассказал, что уже поручил главе района разобраться с ситуацией.

Об этом стало известно 24 мая. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов уверен, что заведение «Добродомик», где пенсионеров кормят бесплатными обедами, не должно закрываться. На своей странице во «Вконтакте» он поблагодарил всех петербуржцев за неравнодушие и за то, что они рассказали ему о ситуации с кафе.

Беглов заверил, что уже переговорил обо всем с главой Василеостровского района Эдуардом Ильиным. Он, пообещал врио губернатора, разберется в ситуации и поможет заведению продолжить работать.

Также глава Санкт-Петербурга подчеркнул, что собирается отслеживать происходящее лично.

Напоминаем, что Gazeta.SPb рассказывала, что в «Добродомик» приходили чиновники с проверкой. В ходе нее были выявлены нарушения, из-за которых кафе грозились закрыть.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что чиновники отрицают закрытие кафе «Добродомик».

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
беглов добродомик
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