Беглов пообещал, что «Добродомик» не будет закрыто

Врио губернатора рассказал, что уже поручил главе района разобраться с ситуацией.

Об этом стало известно 24 мая. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов уверен, что заведение «Добродомик», где пенсионеров кормят бесплатными обедами, не должно закрываться. На своей странице во «Вконтакте» он поблагодарил всех петербуржцев за неравнодушие и за то, что они рассказали ему о ситуации с кафе.

Беглов заверил, что уже переговорил обо всем с главой Василеостровского района Эдуардом Ильиным. Он, пообещал врио губернатора, разберется в ситуации и поможет заведению продолжить работать.

Также глава Санкт-Петербурга подчеркнул, что собирается отслеживать происходящее лично.

Напоминаем, что Gazeta.SPb рассказывала, что в «Добродомик» приходили чиновники с проверкой. В ходе нее были выявлены нарушения, из-за которых кафе грозились закрыть.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что чиновники отрицают закрытие кафе «Добродомик».