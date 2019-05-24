Чиновники отрицают закрытие кафе «Добродомика»

Они заявили, что заведению дали время исправить все недочеты.

Об этом стало известно 23 мая. Администрация Василеостровского района заверила, что не стала закрывать кафе, где угощают бесплатными обедами пенсионеров. Чиновники заверили, что им пожаловались на «Добродомик» – одна женщина утверждает, что отравилась там. В ходе проверки сотрудники отдела потребительского рынка обнаружили ряд нарушений – они заметили, что у заведения стояли мешки мусора, а стена помещения была разрисована граффити.

Также чиновники заметили, что повар и работники «Добродомика» ходят без колпаков, а грязная посуда подолгу не убирается со столов.

В администрации подчеркнули, что не могли бы закрыть заведение, даже если бы хотели. Чиновники дали время предпринимательнице исправить все, что не устроило проверяющих.

«Обычно при нарушении в первый раз предпринимателей не штрафуют, а, если это возможно, выносится предупреждение»,

– добавили чиновники, передает издание «Фонтанка».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что кафе, в котором бесплатно кормили петербургских пенсионеров, закрыли.