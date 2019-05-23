Кафе, в котором бесплатно кормили петербургских пенсионеров, закрыли

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Заведение не будет работать неопределенное время.

Об этом стало известно сегодня, 23 мая. О случившемся рассказала основательница кафе «Добродомик» Александра Синяк в разговоре с изданием «Фонтанка». Она уверяет, что причиной для закрытия заведения стала внезапная проверка от чиновников. Им не понравились граффити, которое появилось ночью на фасаде здания, вывеска кафе и то, что подарки для пенсионеров хранятся не в подсобке, как это положено.

Сейчас женщине грозит штраф в размере от 250 до 700 тысяч рублей. Она отмечает, что проверка состоялась именно в день ее отсутствия – в момент, когда владелица «Добродомика» праздновала день рождения. Синяк думает, что происходящее может быть как-то связано с ее желанием стать депутатом.

Напоминаем, что заведение бесплатно кормит пенсионеров на протяжении двух лет. Сейчас около 200 человек остались без горячих и вкусных обедов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что из-за подозрения на кишечную инфекцию детсад на Ленской улице закрыли на карантин.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
добродомик кафе проверка
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