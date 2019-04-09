Из-за подозрения на кишечную инфекцию детсад на Ленской улице закрыли на карантин

Проверка последовала после обращения одной из матерей воспитанников Фото: Pixabay

Проверка последовала после обращения одной из матерей воспитанников Фото: Pixabay

По предписанию Роспотребнадзора, расположенный в Красногвардейском районе Петербурга детский сад закрыли на карантин. Специалисты проводят в нём проверку на предмет кишечной инфекции.

Как сообщает Piter.tv, данные меры последовали после того, как родители нескольких воспитанников данного учреждения обратились в ведомство с подозрениями на данный диагноз у своих детей.

Сейчас у малышей берут анализы, а в детском саду проводят комплексную проверку. До получения результатов проводимых мероприятий учреждение будет закрыто для посещения.

Родителей заранее предупредили о том, чтобы они не приводили детей в детсад.

По данным администрации района, учреждение не закрылось, а приостановило свою работу до понедельника.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что на юге Петербурга эвакуировали пять школ и детский сад.

В Красносельском районе Петербурга в понедельник утром, 8 апреля, были эвакуированы пять учебных заведений и детский садик.