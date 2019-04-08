На юге Петербурга эвакуировали пять школ и детский сад

Сегодня в Петербурге пасмурно - того и гляди эвакуированных зальет дождь. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга".

Сегодня в Петербурге пасмурно - того и гляди эвакуированных зальет дождь. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга".

Ученики других учебных заведений просят в соцсетях, чтобы уроки остановили и у них.

В Красносельском районе Санкт-Петербурга утром в понедельник 8 апреля эвакуировали пять учебных заведений и детский садик, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Сейчас в списке эвакуированных зданий школы № 54, 247, 375, 549, лицей 369 и детский сад №76. Детей выводят из зданий, персонал и ученики ждут у крылец, на место прибывают службы и начинают проверки.

Школьники из других школ Санкт-Петербурга под записями об эвакуациях “просят” злоумышленников устроить ложное минирование и в их учебных заведениях, чем вызывают гнев других пользователей. Некоторые уверены, что эвакуации в Санкт-Петербурге — не повод для подобных шуток, другие признают, что понимают подростков, которым не хочется сидеть на уроках.

Ранее Gazeta.SPb сообщила о начале эвакуаций этим утром.