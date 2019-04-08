Школы Красносельского района вновь под “обстрелом” минеров: Детей выводят на улицу

В Петербурге проходит эвакуация учеников и сотрудников общеобразовательных учреждений №375, №54, №549, №369.

Про эвакуация общеобразовательных учреждений в Красносельском районе сообщают в Telegram-канале “Мегаполис. Санкт-Петербург. Питер”. Информация про эвакуацию появилась около 11:50. Учеников и сотрудников школ и лицеев вывели на улицу.

На прошлой неделе Gazeta.SPb сообщала, за один день было осмотрено порядка четырех общеобразовательных учреждений. Для проверки зданий на улицу вывели 689 человек. Также досталось и торгово-развлекательным комплексам. Из-за сообщения о заминированнии на улицу вывели около 2 тысяч сотрудников и посетителей торговых центров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что лжеминеры вспомнили о школах, но и про торговые центры не забыли.