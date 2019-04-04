Лжеминеры вспомнили о школах, но и про торговые центры не забыли

Накануне в Петербурге были эвакуированы сотрудники и посетители 7 ТРЦ, 11 сетевых магазинов “Призма”, 5 ТЦ и школа в Пушкине.

Правда, как выяснилось после подсчета эвакуируемых, не все отреагировали на сообщения. Видимо так “привыкли” к эвакуациям, что притча о волке и мальчике уже давно позабыта сотрудниками торговых комплексов. Про эвакуацию и количество эвакуируемых 3 апреля сообщает “Фонтанка”.

Не смеют игнорировать подобные сообщения, безусловно, в учебных заведениях. В городе Пушкин лжеминеры по почте сообщили о заминировании школы №500. На улицу вывели 878 человек, в школе ничего не наши. Отмечается, что на время проверки дети были отправлены в соседнюю школу.

Помимо этого, досталось вчера и торгово-развлекательным комплексам, а также сетевым продуктовым магазинам. Полиция осмотрела 7 торгово-развлекательных центров, 11 магазинов сети “Призма” и 5 ТЦ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сообщения о заминировании продолжаются.