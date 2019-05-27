Ученые нашли следы массового убийства времен неолита

Археологи обнаружили, что место массового захоронения, найденного в Польше, было результатом жестокой расправы над четырьмя семьями, совершенной 5000 лет назад.

В могиле находятся тела мужчин, женщин и детей, чьи черепа были разбиты на куски. Это далеко от первой большой могилы, заполненной безжалостно убитыми жертвами неолита (каменного века).

Останки девяти зверски убитых, 7000 -5000 лет назад, людей в Европе находили неоднократно. Но захоронение в Польше уникально. Трупы были помещены в могилу с заботой и осторожностью, а также с учетом родственных связей.

Свежий анализ ДНК останков показал, что все убитые были родственниками, и трупы были захоронены с учетом степени родства. Но в могиле нет отцов. Это говорит о том, что семьи были убиты, когда мужчин не было дома.

Ученые из Орхусского университета (Дания) установили, что люди были зверски убиты ударами по голове, но их тщательно похоронили и оставили рядом с ними керамические сосуды, кремневые инструменты и украшений из янтаря и кости.

Генетический анализ останков скелета показывает, что братья и сестры были помещены вместе и рядом с матерями. Анализ ДНК показал, что в захоронении присутствуют и выделяются четыре нуклеарных семейства, которые также связаны друг с другом родственными связями. К примеру, являются двоюродными братьями. Анализ выявил одну мужскую и шесть женских линий. Ученые считают, что люди, похоронившие семьи, хорошо их знали и, возможно, даже были отцами детей, поскольку в могиле не было обнаружено останков отцов.

Эту версию подтверждает то, что размещение тел в захоронении было далеко не случайным. Матери похоронены рядом со своими детьми. Братья и сестры — рядом друг с другом. А в центре захоронения — пожилой мужчина.

«Невозможно знать, кто похоронил жертв, но кто бы ни сделал, он не был незнакомцем. Ясно, что в это [захоронение] было вложено много усилий, и люди, которые их похоронили, очень хорошо знали покойных», — отмечают исследователи.

Как отмечают археологи, эта древняя расправа трагична, но не удивительна. Во время позднего неолита европейские культуры сильно трансформировались группами, мигрирующими из степей на восток. Ученые не знают кто был ответственен за бойню на территории современной Польши, но предполагают, что демографические и культурные потрясения этого периода каким-то образом спровоцировали насильственные территориальные столкновения.

Исследование было опубликовано в журнале «Известия Национальной академии наук» (Proceedings of the National Academy of Sciences).

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