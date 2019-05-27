Митрополит Владимир принимает поздравления с 90-летнием юбилеем

Добрые слова уже прозвучали от врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Сегодня, 27 мая, празднует свой день рождения почетный настоятель собора Владимирской иконы Божией Матери митрополит Владимир. Его уже успели поздравить глава города, а также губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко.

Напоминаем, что митрополит Владимир родился с 1929 году в Актюбинске в семье диакона. За свою долгую жизнь он успел послужить во многих монастырях и храмах. На данный момент является старейшим архиереем РПЦ по дате хиротонии. В 2014 году из-за состояния здоровья был вынужден покинуть Санкт-Петербургскую митрополию.

Митрополит Владимир является обладателем множества наград. Так, в 2001 году президент России Владимир Путин поблагодарил его за большой вклад в духовное и нравственное возрождение России.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Митрополит Варсонофий возглавил Пасхальную службу в Казанском соборе. Он, к слову, стал митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским сразу после митрополита Владимира.