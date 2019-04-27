Митрополит Варсонофий возглавил Пасхальную службу в Казанском соборе

В храмах по всему Петербурга сегодня проведут ночные службы. Фото: pixabay.com

В храмах по всему Петербурга сегодня проведут ночные службы. Фото: pixabay.com

Православные отмечают окончание Страстной недели и наступление Пасхи.

В Казанском соборе Петербурга началась Пасхальная служба, которую возглавил митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий 27 апреля. В воскресенье 28 апреля православные празднуют Пасху.

Праздник знаменует окончание Страстной седмицы — недели, которая совпадает в библейском каноне с жизнью Иисуса Христа в Иерусалиме. На седьмой день, согласно Библии, Христос воскрес, его земная жизнь окончилась, но началась небесная.

Служба началась в 23:00. Во Владимирском соборе и храме Успения Пресвятой Богородицы Петербурга в 00:00 начнут Крестные ходы. Пасхальные службы сегодня проведут в многих храмах по всему Санкт-Петербургу и в пригородах.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, как приходит Пасха в Санкт-Петербург.