Пасха пришла: петербуржцы накрывают на стол и собираются на крестный ход

Пасхальные богослужения и крестные ходы пройдут в Петербурге 28 апреля. Ожидается, что их посетят десятки тысяч прихожан.

В воскресенье, 28 апреля, православные отмечают праздник Светлого Христова Воскресенья. Этим событием заканчивается Великий пост – стол верующих становится разнообразнее. На Пасху принято печь куличи, готовить творожную пасху и, конечно, красить яйца.

Уже сегодня, в Великую субботу, в храмах с самого утра начались богослужения. С полудня и до восьми часов вечера верующие приходят в Храм, чтобы освятить пасхи, крашеные яйца, куличи и другую пищу для пасхального стола.

Крестный ход и движение

В воскресенье в Петербурге и Ленобласти пройдут крестные ходы. Временные ограничения будут введены на участке Дороге жизни и трассе «Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск». Как сообщает правительство Ленинградской области, ограничения будут действовать всего час – с 12:00 до 13:00.

Движение будет ограничено в связи с прохождением Пасхального Крестного хода. Процессия пройдет от храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни до Свято-Троицкого храма.

Водителей предупреждают, что объехать ограниченный участок дороги можно будет по региональной трассе «Станция Магнитная – поселок имени Морозова» и улицам — Александровской, Евграфова, Новоладожской и Октябрьскому проспекту.

Пасха и транспорт

Крестный ход на Исаакиевской площади изменит маршруты движения троллейбусов. С 23.30 субботы, 27 апреля, и до полуночи следующего дня, 28 апреля, троллейбусы №5 и №22 не заедут на Исаакиевскую площадь.

Так троллейбус №5 начнет свое движение от Таллинской улицы, затем отправится по улице Стахановцев в направлении Заневского проспекта и станции метро «Новочеркасская», после чего, пересекая Большеохтинский мост, через Суворовский проспект выедет на Невский проспект. Оттуда он свернет на Малую Морскую улицу и остановится рядом с Адмиралтейским проспектом.

Троллейбус №22 отправится от остановки «Хасанская улица» по действующей трассе до Гороховой улицы и Адмиралтейского проспекта.

Метро и автобусы

По традиции на время пасхальных праздников будет увеличено количество автобусов, действующих по маршрутам №№90, 138, 195, 397, 398. Вышеперечисленные автобусные маршруты ведут к местам массовых захоронений, сообщили Gazeta.SPb в СПб ГУП «Пассажиравтотранс». Дополнительные автобусы будут работать для удобства петербуржцев, которые хотят почтить память близких.

На Пасху в Северной столице всю ночь будет работать подземка. Об этом сообщает ГУП «Петербургский метрополитен». Воспользоваться метро в ночное время суток можно будет перед Пасхой и еще три раза на майские праздники. С 01:00 до 05:00 поезда будут идти по привычным маршрутам с 1 на 2 мая, с 9 на 10 мая в День Победы и с 18 на 19 мая в «Ночь музеев». Интервал движения — 20 минут.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, как выбирать яйца на Пасху.