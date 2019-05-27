Чихающего кота из Британии бросили хозяева

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Бедняжка болеет хроническим ринитом.

Девятилетний кот по кличке Эллиот содержится в приюте, потому что от него отказались владельцы. Они заявили, что не могут оставить кота из-за аллергии на шерсть. Сотрудники приюта считают, что Эллиота вряд ли заберут в семью, так как он болеет – из-за своего недуга кот постоянно чихает. Люди, которые интересуются животным, боятся больших трат.

При этом они рассказывают, что кот очень ласковый и невероятно очаровательный. Также специалисты считают, что Эллиоту пойдет на пользу забота и любовь – если у животного появится возможность гулять на улице и чувствовать себя в безопасности, то состояние его здоровья скорее всего улучшится.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что фестиваль животных в «Ленэкспо» посетил кот Ахилл из Эрмитажа. Белый кот Ахилл стал известен благодаря своему проницательному таланту. Во время ЧМ по футболу-2018 Ахилл смог предсказать результаты семи матчей.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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