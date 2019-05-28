Яблони «одомашнили» не люди, а медведи и пчелы

Это случилось довольно поздно – примерно на излете античности.

К таким выводам пришли ученые из Института изучения истории человечества в Йене. Они считают, что яблони распространились благодаря медведям, которые первыми стали их употреблять в пищу, а также пчелам, которые опыляли их цветы.

Речь идет о крупных медведях, которые уже вымерли. Это объясняет то, почему сейчас яблони перестали распространяться на новых территориях. Плоды, уверены эксперты, интересовали животное в том числе своими размерами. Они поедали яблоки, плоды которых не переварилась в желудке. После они попадали в те или иные места вместе с фекалиями животного. Там вырастали новые деревья, на которые рано или поздно наткнулись люди.

Гибридные же сорта появились благодаря пчелам, которые помогли им обменяться пыльцой.

До этого заявления было принято считать, что одомашнил яблони Александр Македонский. Он привез их из провинции Персидской империи – люди начали садить деревья и есть их плоды.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые нашли следы массового убийства времен неолита.