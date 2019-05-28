Роскачество казало признаки плохого мороженого

На прилавки магазинов поступает только то мороженое, которое произведено закаленным путем. Его качество несложно проверить.

Если у выбранного продукта можно отколоть кусочек, значит качество на должном уровне, так как у хорошего мороженого должна быть плотная консистенция.

Если на поверхности мороженого кристаллики льда, то оно проходило повторную заморозку, его вкус испорчен, сообщили Gazeta.SPb в Роскачестве.

В составе должно быть не менее 40% молока. Если на упаковке имеется надпись «пальмовое масло», то содержание молочных продуктов там снижено — цена должна быть меньше.

Жирность у мороженого меняется в зависимости от его вида: молочное — до 7,5%, сливочное — 8-11,5% и пломбир более 12%.

По виду можно определить давность продукта. К истечению срока годности мороженое как бы «усыхает».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Росконтроль включил в черный список 5 из 7 российских конфет.