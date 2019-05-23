Росконтроль включил в черный список 5 из 7 российских конфет

Две марки конфет имеют высокое качество. Фото: Pixabay
Две марки конфет имеют высокое качество. Фото: Pixabay

Эксперты Госконтроля провели проверку качества семи экземпляров конфет от различных производителей.

Среди них были: «Коровка» от компании Рот Фронт, «Сливочки из крыночки» производства «Ивкон», «Азовская молочная» («Азовская кондитерская фабрика»), «Каждый день» («Вознесенский пищевой комбинат»), а также «Александровские коровки», «Просто» и «Д», которые производятся на фабрике «Сладовянка».

Конфеты проверялись по 70 критериям. Установлено, что все семь представителей имеют в составе растительные жиры, однако указано их содержание только на конфетах «Сливочки из крыночки».

Необходимые 2,5% молочного жира эксперты зафиксировали у «Рот Фронт», «Александровские коровки» и «Просто».

Конфеты «Рот Фронт» и «Александровские коровки» имеют весьма высокий уровень качества, но из-за того, что производитель не указал наличие растительных жиров, претенденты попали в список с замечаниями.

В черный список включены «Просто», «Сливочки из крыночки», «Азовская молочная», «Каждый день» и «Д».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в «Роскосмосе» объяснили закупку голодных пиявок.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
конфеты проверка росконтроль
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