В “Роскосмосе” объяснили закупку голодных пиявок

Предприятие нуждается в 1,8 тысячах кольчатых червей.

На сайте госзакупок в среду 22 мая появилась информация, что предприятие, входящее в состав корпорации “Роскосмос”, требует поставить до следующего мая 1,8 тысяч медицинских пиявок.

Сотрудники предприятия “Информационные спутниковые системы” Решетова уточнили, что им нужны такие пиявки, которые голодали не меньше 3 месяцев. Разумеется, они должны быть здоровы и не иметь повреждений на теле.

Позже в предприятии уточнили для “Говорит Москва” цель закупки: они необходимы для нужд лечебных комплексов и пансионатов в составе предприятия.

В медицине пиявок применяют для лечения варикоза, геморроя, снятия венозного застоя в тканях. Передача инфекции через пиявку почти исключена как раз если с момента кормления прошло более 4 месяцев.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Юрий Чайка оценил масштаб хищений в “Роскосмосе”.