В “Роскосмосе” объяснили закупку голодных пиявок

Пиявок заказали к маю 2020-го. Фото: pixabay.com
Пиявок заказали к маю 2020-го. Фото: pixabay.com

Предприятие нуждается в 1,8 тысячах кольчатых червей.

На сайте госзакупок в среду 22 мая появилась информация, что предприятие, входящее в состав корпорации “Роскосмос”, требует поставить до следующего мая 1,8 тысяч медицинских пиявок.

Сотрудники предприятия “Информационные спутниковые системы” Решетова уточнили, что им нужны такие пиявки, которые голодали не меньше 3 месяцев. Разумеется, они должны быть здоровы и не иметь повреждений на теле.

Позже в предприятии уточнили для “Говорит Москва” цель закупки: они необходимы для нужд лечебных комплексов и пансионатов в составе предприятия.

В медицине пиявок применяют для лечения варикоза, геморроя, снятия венозного застоя в тканях. Передача инфекции через пиявку почти исключена как раз если с момента кормления прошло более 4 месяцев.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Юрий Чайка оценил масштаб хищений в “Роскосмосе”.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
госзакупки закупки медицина пиявки роскосмос
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Очевидцы: в Спасском переулке сгорели четыре квартиры
В “Роскосмосе” объяснили закупку голодных пиявок
Кадеты впервые прошагали по Пионерской площади
Участок “Скандинавии” расширят до декабря 2021-го
Сбербанк тестирует снятие наличных через СМС
Землю Америки разрешили удобрять мертвецами
Исландию могут наказать за демонстрацию флага Палестины на ...
Беглов и Митянина обсудили остановки для инвалидов