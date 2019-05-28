В полиции рассказали о погоне за байкером в центре Петербурга

Три экипажа ДПС заблокировали проезд на перекрестке Невского и набережной Грибоедова. Фото: Яндекс.Панорама.
Три экипажа ДПС заблокировали проезд на перекрестке Невского и набережной Грибоедова. Фото: Яндекс.Панорама.

Преследование мотоциклиста без прав продлилось 4 минуты.

В центре Санкт-Петербурга в воскресенье полиция поймала мотоциклиста за многократные нарушения ПДД. Погоня началась на Дворцовом проезде и продлилась 4 минуты, сообщили Gazeta.sPb в управлении МВД по Санкт-Петербурге и ЛО 28 мая.

Сотрудники ДПС хотели остановить мотоцикл Suzuki без знаков регистрации, но водитель решил оторваться. Полиция начала преследование. Через 4 минуты мотоцикл блокировали экипажи ДПС на перекрестке Невского и набережной Грибоедова.

Оказалось, что у 46-летнего водителя нет прав на вождение мотоцикла. Составлено 15 протоколов о нарушениях, в том числе три за выезд на встречную полосу и четыре — за проезд на “красный”, передают в полиции Петербурга.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Санкт-Петербурге мужчина потерял сознание после ДТП.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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