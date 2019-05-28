За день в Петербурге были похищены две дорогостоящие иномарки

Возбуждены уголовные дела. Фото: Рixabay
Возбуждены уголовные дела. Фото: Рixabay

В понедельник, 27 мая, в полицию обратилось двое граждан с заявлениями о пропаже их транспортных средств.

Сотрудникам полиции 54-летний петербуржец сообщил, что от дома 32/1 по Искровскому проспекту в Невском районе Санкт-Петербурга неизвестным злоумышленником был похищен его автомобиль марки «Хундай Санта Фе», сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Также в отделение полиции Калининского района Санкт-Петербурга обратился 34-летний местный житель с информацией о том, что от дома 87 по проспекту Просвещения неизвестных злоумышленник украл его личный автомобиль марки «Киа Оптима».

По факту обоих обращений сотрудниками правоохранительных органов возбуждены уголовные дела по статье о краже. Сотрудники полиции приняли все необходимые меры для того, чтобы найти и задержать неизвестных злоумышленников.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что проводится проверка по факту получения травм мужчиной на Гранитной.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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За день в Петербурге были похищены две дорогостоящие иномарки