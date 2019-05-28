В Ленобласти 21-летняя девушка ножом избила бывшего

Подсудимая 28 июля в период в 19:00 до 00:04 на лестничной площадке в одном из домов в городе Сланцы области нанесла своему бывшему сожителю не менее 2 ударов ножом.

Сланцевской городской прокуратурой поддержано обвинение, предъявленное в адрес 21-летней местной жительницы, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Ленинградской области.

Девушка действовала умышленно с целью причинения физической боли, нанесла бывшему сожителю не менее одного удрал в область поясницы и один в область груди. Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Подсудимая признала вину и раскаялась. Суд приговорил девушку к лишению свободы на 3 года условно с испытательным сроком в 2 года. Также суд удовлетворил иск прокурора в пользу Территориального фонда ОМС Ленобласти в сумме более 33 тысяч рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Приморском районе муж жестоко избил жену голыми руками.