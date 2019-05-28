В Приморском районе муж жестоко избил жену голыми руками

Мужчина задержан. Фото: Pixabay
Мужчина задержан. Фото: Pixabay

Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии.

В понедельник, 27 мая, в отделение полиции Приморского района обратилась 27-летняя местная жительница. Она сообщила сотрудникам правоохранительных органов о том, что ночью на 27 мая её жестоко избили, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По словам пострадавшей, дома в ходе ссоры, которая возникла на почве личных неприязненных отношений, 30-летний муж при помощи рук избил её. В результате женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции возбудили по факту заявления уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый был задержан полицейскими.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в парке Политехнического университета найдет труп новорожденного.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
госпитализация избиение полиция
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Выясняются причны госпитализации 29-летнего мужчины в Петербурге
В полиции рассказали о погоне за байкером в центре Петербурга
Проводится проверка по факту получения травм мужчиной на Гранитной
Узбек сбежал от похитителей через окно на Ленинском
В Приморском районе муж жестоко избил жену голыми руками
На Красносельском шоссе развратили 14-летнюю школьницу
В парке Политехнического университета найдет труп новорожденного
На Невском у пожилого туриста из Европы украли фотоаппарат