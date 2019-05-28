В Приморском районе муж жестоко избил жену голыми руками

Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии.

В понедельник, 27 мая, в отделение полиции Приморского района обратилась 27-летняя местная жительница. Она сообщила сотрудникам правоохранительных органов о том, что ночью на 27 мая её жестоко избили, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По словам пострадавшей, дома в ходе ссоры, которая возникла на почве личных неприязненных отношений, 30-летний муж при помощи рук избил её. В результате женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции возбудили по факту заявления уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый был задержан полицейскими.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в парке Политехнического университета найдет труп новорожденного.