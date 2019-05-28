В парке Политехнического университета найдет труп новорожденного

В понедельник, 27 мая, неподалеку от улиц Гжатской в Калининском районе Санкт-Петербурга был найден труп новорожденного ребенка.

Тело маленького мальчика было найдено в парке Политехнического университета в Санкт-Петербурге. Труп обнаружили примерно в 100 метрах от Гжатской улицы в Калининском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb, бездыханное тело ребенка было завернуто в полиэтиленовый пакет. По предварительной информации, на трупе не было обнаружено никаких признаков насильственной смерти.

На данный момент обстоятельства произошедшего устанавливаются. Личность новорожденного мальчика не известна, как и личности его родителей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в воскресенье, 26 мая, петербурженка нашла в лесу на Авиационной улице труп неизвестного мужчины из Норильска.